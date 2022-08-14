Борьба, бег и шахматы. Как отметили День физкультурника в Подольске

Разминку перед праздничным забегом в честь Дня физкультурника в Подольске проводила трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Громова.

На зарядку к трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Марии Громовой пришли почти восемьсот человек. После разминки они вышли на дистанцию в один километр.

«С отличным настроением, посмотрите, как с погодой повезло, посмотрите, как много народу присоединилось к сегодняшнему празднику. Все это создает атмосферу. Думаю, что спорт в жизни каждого человека должен присутствовать», — отметила трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Громова.

Городской парк Подольска в День физкультурника напоминал многосекционный зал. Где-то были представлены различные виды единоборств, где-то проходил сеанс одновременной игры с мастером ФИДЕ Денисом Хайруллиным.

«У нас сейчас в 19-ти муниципальных спортивных учреждениях проходят обучение по 50-ти видам спорта, свыше 37000 человек. В целом же в городском округе Подольск на всех спортивных сооружениях, а их число 492, принимает участие свыше 140 тысяч человек», — рассказал первый заместитель главы администрации городского округа Подольск Алексей Карпов.

Совсем скоро в городе возродится еще одна дисциплина — городошный спорт. Сейчас возводится центр, который станет точкой притяжения любителей этой игры.

«Настроение приподнятое, потому что в этом году мы заканчиваем строительство центра городошного спорта, организуем спортивную школу по городошному спорту, будем воспитывать порастающее поколение, наш национальный вид спорта будем пропагандировать», — поделился член президиума городошного спорта России, председатель правления городошного спорта Подольска Павел Дмитриев.

День физкультурника в Подольске отмечали люди разных возрастов и спортивных достижений. Без подарков в этот день никто не остался. И даже рекордам в этот день место нашлось — их публике продемонстрировали представители силового многоборья.