Booking и Airbnb нашли достойную замену в Подмосковье

Популярные сервисы для бронирования жилья Booking и Airbnb пока недоступны жителям России. Оказалось, их легко заменить отечественными аналогами.

Подборку подходящих порталов и мобильных приложений составил Комитет по туризму Московской области.

Первый вариант, который предложили туристам в подмосковном комитете — сайт Ostrovok.ru. Он является одним из самых известных отечественных сервисов онлайн-бронирования и предлагает пользователям более 1,7 миллиона вариантов размещений. На сайте есть подробное описание отелей, фотографии, отзывы туристов.

В списке оказались и «Яндекс.Путешествия». С помощью сервиса можно приобрести билеты на все виды транспорта, выбрать и забронировать отель.

Третий в списке альтернатив — сервис Туту.ру. Он позволяет приобрести в онлайн-формате билеты на все виды транспорта и забронировать отель или хостел за границей или в России.

Варианты размещения в РФ и за границей предлагает и Суточно.ру. Туристам предлагается более 100 тысяч вариантов проживания.

Сервис Russpass позволяет купить билеты на транспорт, построить собственный маршрут поездки и забронировать отель, изучить интересные статьи о достопримечательностях регионов и новости из сферы туризма.

Включили в список Bronevik.com, «Квартирка», «Мультитур», Travel.rzd.ru, 101hotels.com.

В России перестал работать сервис онлайн-бронирования Booking. На нем нельзя найти объекты размещения внутри страны. Невозможно это сделать и при попытке найти гостиницу в Белоруссии.

Онлайн-сервис по поиску и аренде жилья Airbnb тоже свернул свою деятельность в России и Белоруссии.