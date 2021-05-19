Бонусы за своевременную оплату коммунальных услуг начали давать в Подмосковье

В Подмосковье стартовала бессрочная программа по премированию аккуратных плательщиков. Ни в одном регионе страны такого больше нет. Вот как это работает: если у жителя нет долгов, и он вовремя оплачивает коммунальные услуги, ему начисляют призовые бонусы.

Сейчас в программе участвуют 28 партнеров. Заработанные бонусы можно потратить именно при покупках у них. Среди участников: Metro Cash & Carry, AliExpress, «Бургер Кинг» и другие.

Главное условие получения бонусов — оплата коммунальных услуг должна быть произведена своевременно и онлайн, через сайт МосОблЕИРЦ. Но возможность поучаствовать в акции есть и у тех, кто оплачивает счета в кассе.

«Смотрите, например, пришла пенсионерка и говорит: „Хочу кешбэк“. Но у нее нет компьютера, тогда наш сотрудник продемонстрирует ей вход в личный кабинет нашей компании. И при оплате покажет, как происходит пересылка клиента на страничку акции, где будут указаны все эти бонусы. Необходимо выбрать из этого перечня тот или иной купон и получить скидку», — пояснил Глеб Латыпов, заместитель генерального директора МосОблЕИРЦ.

Несмотря на то, что программ заработала совсем недавно, есть первые счастливчики.

«Я получила скидку на косметику Clinique. Оплатила, активировала купон и буквально на днях мне привезут мой заказ. Clinique — хорошая косметика без рекламы. Скидка была 35%», — поделилась впечатлением Елизавета Ильичева.

Поесть в любимом ресторане быстрого питания «Бургер Кинг» можно почти вдвое дешевле. Всего-то нужно оплатить коммунальные услуги вовремя.

Акция только набирает обороты, не упускайте возможность и воспользуйтесь приятными скидками.