Бонусы и скидки получили более 615 тысяч жителей Подмосковья за своевременную оплату коммунальных услуг

Подмосковные жители могут получить бонусы и скидки на покупки в магазинах и походы в кафе за своевременную оплату коммунальных услуг. Для этого заплатить нужно онлайн. Возможностью уже воспользовались более 615 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ региона.

Программа лояльности для аккуратных плательщиков стартовала в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева 1 мая. Возможность воспользоваться бонусами и скидками уже получили 615,5 тысячи человек.

Многие уже приобрели товары со скидками из списка предложений программы «Коммунальный бонус». Самыми популярными у жителей стали онлайн-магазины OZON, Иль де Боте и МЕТРО и онлайн-кинотеатр ivi.

«На сегодня наиболее активные пользователи программой лояльности в сфере ЖКХ „Коммунальный бонус“ являются жители городских округов: Балашиха, Красногорск и Люберцы», — отметил Антон Велиховский, министр ЖКХ Подмосковья.

Он отметил, что к уже существующим партнерам акции постоянно присоединяются новые. Жители смогут получать новые скидки и бонусы каждый месяц.

Пользоваться бонусами очень просто. После того, как собственник квартиры оплатил ЖКУ в личном кабинете МосОблЕИРЦ, он автоматически попадает на страницу «Коммунального бонуса». Там он может выбрать любой понравившийся бонус. Предложения затрагивают множество сфер: культуру, развлечения, кафе, товары для спорта, красоты, здоровья и продукты.