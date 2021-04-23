Бонусная система за коммунальные платежи появится в Подмосковье. Вот как ей воспользоваться

В Подмосковье появится специальная программа «Коммунальный бонус». За платежи по ЖКХ жители смогут получать разные скидки. Об этом рассказал губернатор области Андрей Воробьев.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте мособлеирц.рф. За оплату единого платежного документа (ЕПД) онлайн каждый может получить купон на скидку от 5 до 50%.

Всего кешбэк доступен в шести категориях: кафе, продукты, красота, здоровье, техника, товары для дома, онлайн-гипермаркеты. Скидка приходит в виде QR-кода или купона с серийным номером.

Коммунальные бонусы доступны только при отсутствии любых задолженностей. Если она есть, то нужно просто оплатить ее. Тогда в следующем месяце можно будет получить бонусы. Чтобы избежать такой ситуации, услуги ЖКХ нужно оплачивать до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

«Большинство наших жителей платят всегда в срок, и мы считаем, что это нужно поощрять. Поэтому запустили специальную программу — „Коммунальный бонус“. Многие привыкли получать бонусы или кешбэк от банков и магазинов. Теперь по такой же схеме небольшая часть коммунальных платежей будет возвращаться в виде скидок на услуги ЖКХ, транспорт или разные покупки. Главное — отказаться от бумажной платежки и не допускать просрочек», — рассказал губернатор.

Он добавил, что благодаря бонусной программе за год можно будет легко и незаметно сэкономить несколько тысяч рублей.