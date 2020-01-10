Исполнить желание каждого. Большую рождественскую елку провели в Подмосковье

Большую елку провели для маленьких жителей Подмосковья в Красногорске. Ребятишек угощали сладостями, устраивали для них представления и поздравляли с Рождеством Христовым.

Для гостей праздника подготовили обширную программу: мастер-классы, анимацию и, конечно, большое представление. Не обошлось и без сладких подарков. Всего на праздник приехали больше 1,1 тысячи ребят из 64 муниципалитетов Подмосковья.

«Я хочу пожелать вам, ребята, чтобы все задуманное у вас получалось. А когда все задуманное получается, знаете? Когда трудишься и работаешь. Я хочу, чтобы каждый из вас то, что задумал, реализовал своим трудом и желанием», — обратился к ребятам губернатор Андрей Воробьев на открытии праздника.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

Впервые в истории региона большую рождественскую елку провели в Доме правительства Московской области. Детский праздник проходит в Подмосковье каждый год на протяжении многих лет.

«20 лет назад мы начали проводить рождественскую елку после новогодней. Это очень доброе мероприятие, и его цель — еще раз обратиться к православию и Рождеству и еще раз иметь возможность увидеть вас, ваши улыбки, поздравить вас! Здоровья, успехов и побед!» — добавил Воробьев.

Приехал поздравить маленьких жителей митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

«Дорогие дети, вы сегодня представляете нашу родную Московскую область и Московскую епархию тоже. Мы отмечаем великий праздник Рождества Христова. И в этот день не только мы, взрослые, но и дети должны задумать что-то, и попросить у Господа, чтобы во имя этого великого праздника он исполнил ваши желания. <…> Я поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова!» — сказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый год в Подмосковье проходит большое количество праздничных елок для детей. В этом сезоне для юных жителей подготовили обширную программу. Кроме того, торжества провели для ребят с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников детских домов.