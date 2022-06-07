Большую праздничную программу ко Дню России и Дню города подготовили в Истре

12 июня россияне отметят День России, а жители Истры — еще и День города. В округе подготовили масштабные мероприятия в честь этих двух праздников. Отмечать истринцы начнут уже 11 июня.

С 09:00 11 июня в Истринском городском парке пройдет V Открытый чемпионат Московской области по мажореткам и батон-твирлингу «Парад Московии».

Источник фото: телеканал «360»

А 12 июня для жителей и гостей Истры начнется со спортивного забега по маршруту«Новоиерусалимский монастырь — Центральный парк». Он стартует в 10:30, сбор участников состоится в 10:00 на парковке у Новоиерусалимского монастыря.

Источник фото: телеканал «360»

С 11:00 до 14:00 часов на летней сцене ДШИ «Вдохновение» зрители смогут посмотреть концертную программу «Великой зовется Россия моя, и часть ее Истрой зовется». Также праздничные мероприятия будут проходит на площади Дружбы. В 14:30 программу откроют творческие коллективы городского округа.

Источник фото: телеканал «360»

А в 16:15 на сцену выйдут специальные гости праздника — дуэт Gayazovs Brothers.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, для жителей и гостей округа выступят хор Елоховского монастыря, ансамбль русской песни «Ярило» и народная артистка России Людмила Николаева. Также зрителям покажут театрализованную программу «Встречаемся в Истре!». С 19:30 на сцене выступят кавер-группы «БалаGUN Band» и «Astalavista&M9».

Источник фото: телеканал «360»

Праздник завершит выступление Дениса Майданова, который выйдет на сцену в 21:00. Затем жители смогут насладиться традиционным салютом в небе над Истрой.