Подмосковье 10 апреля 2023, 11:33 Новую поликлинику построили в ЖК «Люберцы» Группа Самолет

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Новую поликлинику построили в жилом комплексе «Люберцы». В ней смогут принимать до 450 взрослых и 150 юных пациентов в смену.

Во взрослом отделении поликлиники будут работать стоматологическое, рентгенологическое, хирургическое, акушерско-гинекологическое и физиотерапевтическое отделения. В детском прием будут вести педиатр, офтальмологи, оториноларингологи, кардиологи, хирурги и другие специалисты.

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По словам главы Минжилполитики Подмосковья Инны Федотовой, ранее в жилом комплексе построили четыре детских сада, две школы и инженерно-технологический лицей.

«Завершено строительство еще одного детского сада на 360 мест, возводится станция скорой помощи. Всего в ЖК будет построено четыре школы на 4950 мест и шесть детских садов для 1400 малышей», — добавила она.

Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.