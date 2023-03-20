Подмосковье 20 марта 2023, 16:51 Большую часть штрафов от Главгосстройнадзора Подмосковья оплатили с 50%-ной скидкой с начала года

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Главгосстройнадзор Московской области вынес 169 постановлений за административные нарушения в сфере строительства с начала года. Из них — 132 штрафа, большая часть которых уже выплачена со скидкой в размере 50%.

«Застройщики активно пользуются данным правом на 50%-ную скидку при уплате штрафа, что в соответствие с поручением президента РФ, ведет к снижению административной нагрузки на бизнес», — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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Согласно поправкам, внесенным в июле 2022 года в КоАП России, штраф за административные правонарушения, выписанные Главгосстройнадзором, может быть уплачен в размере 50% не позднее 20 дней со дня вынесения постановления.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что дольщикам Подмосковья будут активнее сообщать о ходе строительства домов. На встречах с собственниками квартир будут отвечать на интересующие вопросы и рассказывать, как продвигается стройка.

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