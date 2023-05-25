Подмосковье 25 мая 2023, 18:19 Большую часть работ первой волны ямочного ремонта в Подмосковье выполнили с опережением сроков ГУСТ

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В Московской области проводят ямочный ремонт во дворах и внутриквартальных проездах. Первый этап завершится 30 июня. На данный момент работы выполнены на 85%.

Первый этап идет с опережением сроков: 34 из 39 городских округов выполнили большую часть работ. По словам руководителя Главного управления содержания территорий в ранге министра Светланы Аиповой, сейчас отремонтировано свыше 302 тысяч квадратных метров покрытия.

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«Ямочный ремонт во дворах и внутриквартальных проездах позволяет быстро и без особых финансовых затрат получить ровное покрытие, которое важно и для автомобилистов, и для пешеходов. В зеленой зоне сейчас 34 городских округа, а на 100% работы выполнены уже в 19 муниципалитетах», — сообщила Аипова.

В четырех округах ремонт выполнен менее чем на 60%, а у одного муниципалитета возникли технические трудности с подтверждением работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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