«Большой запрос на модернизацию». Воробьев рассказал о планах на подмосковную медицину

Власти Подмосковья активно работают в области здравоохранения, но останавливаться на достигнутом не собираются. В частности, в ближайшие годы в местных поликлиниках будет заменено старое оборудование. Об этом на совещании с зампредами рассказал губернатор области Андрей Воробьев.

«Мы регулярно общаемся с жителями, постоянно имеем обратную связь, социологию проводим. Видим, какой большой запрос на модернизацию, улучшение здравоохранения. Мы покупаем новое оборудование», — сказал Воробьев.

Он отметил, что много делается для поликлиник. Но в социологических опросах до сих пор здравоохранение жителями отмечается как тема, которой власти должны уделать больше внимания.

Воробьев добавил, что все то, что безнадежно устарело, — аналоговое оборудование, маммографы, рентгены, — все это претерпит изменения, причем в ближайшее время и в течение следующих трех лет.

«Понятно, что на это мы направляем большие ассигнования. Но это того стоит, это наш приоритет. И мы дальше будем активно модернизировать здрав. Еще раз обращаю внимание на то, что главврачи, заведующие поликлиниками должны очень внимательно смотреть на то, что беспокоит, что не устраивает людей. И работать над улучшением тех моментов, которые требуют внимания», — подчеркнул Воробьев.