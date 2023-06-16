Подмосковье 16 июня 2023, 13:17 Большой театр впервые станет участником фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в Истре Министерство культуры и туризма МО

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Музыкальный фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей» пройдет в Истре с 5 по 9 июля. В этом году на мероприятии впервые выступят хор, оркестр и солисты Большого театра России.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что артисты Большого в составе более 170 человек подготовили оперу «Алеко» в концертном исполнении и поэму «Колокола».

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«Нам очень приятно принять участие в фестивале „Лето. Музыка. Музей“. Возможно, само место проведения — Русская Палестина — и близость к одному из самых замечательных музейных комплексов московской земли придадут дополнительную силу и глубину звучания произведениям», — отметил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Площадка фестиваля с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь примет более тысячи зрителей в каждый из пяти фестивальных дней. Перед концертами можно будет посетить выставки музея, что традиционно входит в стоимость билета.

«Как всегда, у нас программа фестиваля очень насыщенная, разнообразная, которая, уверен, никого не оставит ни на секунду равнодушным», — говорит президент фестиваля «Лето. Музыка. Музей», народный артист России Максим Дунаевский.

Билеты доступны по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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