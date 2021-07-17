Большой субботник прошел на берегу речки Большая Смедова в Кашире

В городском округе Кашира прошел большой субботник. Его провели на берегу речки Большая Смедова у деревни Острога — участники убрали заторы, которые появились из-за упавших в воду деревьев, и облагородили берег.

В субботнике приняли участие советник губернатора Московской области Александр Коган, экологи и активисты из «Молодой гвардии Единой России». Убирать мусор помогали и местные жители.

Чтобы облагородить и расчистить территорию, понадобилась серьезная техника: ломовоз-погрузчик помог вытащить крупные стволы из воды, а экскаватор-планировщик — выровнять линию берега. С помощью тракторов получилось вывезти порубочные остатки и отсыпать песком небольшой пляж.

Александр Коган отметил, что местные жители постоянно приходят к реке, чтобы отдохнуть. Однако побережье было заросшим, а в воде образовались запруды из-за упавших деревьев. Сейчас территорию облагородили, берег обустроили, а траву — покосили. Теперь люди смогут с комфортом проводить там время.

«Это обычная санитарная очистка, на которую не требуются какие-то разрешения. Нам сегодня очень помогла „Молодая гвардия Единой России“, их было порядка 50 человек, огромное количество местных жителей пришло, молодежи, детей. Сейчас посмотрим, что у нас всех вместе получится сделать», — отметил он.

За несколько часов работы берег перестал выглядеть как дикое, заброшенное место и превратился в аккуратный пляж. А река, которую очистили от заторов, потекла гораздо резвее.