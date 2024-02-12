Подмосковье 12 февраля 2024, 17:45 Большой симфонический оркестр имени Чайковского выступил в Клину Министерство культуры и туризма Подмосковья

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В концертном зале Клина состоялся первый концерт юбилейного тура, посвященного 50-летию руководства Владимира Федосеева Большим симфоническим оркестром имени Чайковского. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На сцене прозвучали сюита из балета «Спящая красавица» и музыкальные иллюстрации Свиридова к повести Пушкина «Метель». На бис оркестр исполнил испанский танец из балета «Лебединое озеро». Дирижировал Владимир Федосеев.

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«Клин — это вторая родина. Мы приезжаем сюда встретиться с друзьями и поклониться великому Чайковскому», — отметил Владимир Федосеев.

Он стал художественным руководителем и главным дирижером Большого симфонического оркестра имени Чайковского 50 лет назад, 31 января 1974 года. Под его руководством оркестр обрел узнаваемый стиль, принесший ему международную известность.

В 2004 году Владимир Федосеев начал передавать опыт новым поколениям дирижеров в Российской академии музыки имени Гнесиных, а в 2019 году основал «Студию молодых дирижеров» при Большом симфоническом оркестре.

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