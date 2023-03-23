Подмосковье 23 марта 2023, 18:31 «Большой шаг вперед». Губернатор Воробьев поздравил медиков Воскресенска с открытием центра по лечению грыж Губернатор Воробьев посетил новый центр по лечению грыж в Воскресенске

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Воскресенскую областную больницу, где на днях начал работу уникальный медицинский центр по малоинвазивному хирургическому лечению грыж. В его стенах планируется проводить более 500 операций в год, и все они будут доступны жителям Подмосковья по программе ОМС. Обратиться за помощью смогут и жители других регионов.

«Мы много говорим про первичное звено, но про высокотехнологичную помощь, стационары тоже не забываем. <…> Мы приобрели для больницы самое передовое видеоэндоскопическое оборудование, но главное здесь — мастерство воскресенских врачей. Можно сказать, что благодаря концентрации профессионалов сложилась своя школа, особые методики, которыми вы делитесь с коллегами из регионов», — подчеркнул губернатор Воробьев.

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Он заметил, что в этом большая заслуга главврача Воскресенской областной больницы, почетного гражданина Московской области Юрия Райхмана — его команда «сделала большой шаг вперед».

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Руководитель Центра по малоинвазивному хирургическому лечению грыж Владислав Бурдаков сообщил, что в больнице будет развиваться роботизированная хирургия. Губернатор поддержал эту инициативу.

Решили много проблем

На днях в Воскресенске открылось и отделение амбулаторной эндоскопии. Пациенты приходят туда в первую очередь на гастроскопию и колоноскопию. Исследования помогают выявить на ранней стадии заболевания ЖКТ и онкозаболевания. Эндоскопическое исследование можно проводить и под наркозом, чтобы не доставлять пациенту дискомфорта.

На этой же территории в стадии капремонта находится детский соматический корпус, где появится офтальмологическое отделение, лор- и детское соматическое отделение. Первую очередь сдадут к 1 июля.

«За последние полгода довольно много проблем мы решили. И главная из них — это, говоря медицинским термином, реанимация детской поликлиники, которая расположена в центре города», — рассказал Юрий Райхман.

По его словам, в медучреждении появилась прекрасная отделка, соответствующая с современными требованиям, зона комфорта для маленьких пациентов — с мониторами, по которым идут мультфильмы. Записаться на прием теперь можно через ЕМИАС — это позволяет избегать очередей. Кроме того, появились прекрасный лор-комбайн, великолепное офтальмологическое оборудование, благодаря которому маленькие пациенты не испытывают дискомфорт во время осмотра и процедур. А главный плюс — очень удобная маршрутизация.

Андрей Воробьев пообщался с первыми пациентами центра. Они отметили высокий уровень новых технологий и поблагодарили врачей за профессионализм.

Радмила Шумская рассказала, что попала в больницу с острыми болями неделю назад, но сейчас чувствует себя гораздо лучше.

«Чуткий и внимательный коллектив. Врачи — настоящие профессионалы. Я благодарна им за лечение. <…> Хочется жить, творить, заниматься ребенком и любимой работой и, конечно же, следить за здоровьем», — поделилась она.

Врачи центра охотно транслируют свои знания и опыт коллегам из других регионов и даже стран. Только в 2023 году мастер-классы в Воскресенской облбольнице прошли более 40 медицинских специалистов. Сейчас практику в медучреждении проходят медики из Армении, Белоруссии, Санкт-Петербурга, Твери, Воронежа и Солнечногорска. Они с восхищением отозвались о врачах и оснащении больницы и поблагодарили за возможность получить уникальный опыт.

Поддержка медиков

Медицинские работники из других регионов охотно переходят работать в Воскресенскую больницу. Хирург Эржан Нурланов, раньше трудившийся в Москве, отметил, что здесь высококвалифицированные кадры и достойное оснащение спеециализированным оборудованием. Заведующая поликлиникой, врач-терапевт Анна Пушечникова, приехавшая в Воскресенск из Краснодарского края по совету коллег, рассказала, что здесь ее очень поддержали. Семье помогли устроить детей в удобные школы, полностью компенсируют арендную плату. Анна планирует участвовать в областной программе по приобретению жилья на льготных условиях «Социальная ипотека».

В рамках областной программы в Воскресенске создается поселок для врачей, где медики могут получить земельный участок с коммуникациями. Аналогичные поселки появятся и в Домодедове, Ступине, Сергиево-Посадском, Богородском городских округах.

Дополнительно к областным мерам поддержки в Воскресенске запустили собственные: есть служебное жилье, целевое обучение для среднего и врачебного медперсонала, студентам университетов и колледжей платят стипендии и после обучения трудоустраивают их в больницу, будущим ординаторам выдают целевые направления на обучение.

Задача врача — лечить, а наша — создавать вам комфортные условия для работы и проживания в Подмосковье. Также большое внимание уделяем привлечению лучших специалистов. Мы каждый год считаем баланс между пришедшими на работу в Подмосковье медиками и теми, кто по разным причинам покинул службу. В 2022 году этот баланс положительный и с хорошим приростом — с учетом ротации у нас плюс 567 новых врачей и 390 специалистов среднего медперсонала по Московской области. Многие говорят — заинтересовали условия, особенно возможность, решить жилищный вопрос. Социальная ипотека, земельные участки, компенсация аренды — это все доступно медикам востребованных профилей. Мы настраиваем глав других территорий так же заботиться о ценных и востребованных специалистах, чтобы каждый медик работал с душой и мог реализовать свои планы и мечты в Подмосковье. Андрей Воробьев губернатор Московской области

Региональная программа «Земля врачам» стартовала в Московской области в 2021 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Врачи 37 специальностей в 31 городском округе могут бесплатно получить участки под строительство дома или личное подсобное хозяйство. Земельные участки в Подмосковье предоставили уже 1,7 тысячи специалистам.

На территории пяти муниципалитетов создаются отдельные поселки для врачей.

Получить бесплатный участок по программе «Земля врачам» могут медики, чей стаж работы по специальности в Московской области составляет не менее трех лет. Подать заявку можно в местной администрации и выбрать участок из предлагаемого списка. Другой способ — самому подобрать участок на кадастровой карте, зайти на портал uslugi.mosreg.ru («Предварительное согласование земельных участков», «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование»), указать координаты участка, должность и место работы. Оформление занимает 15 рабочих дней.