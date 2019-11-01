В семье Салтыковых из-подмосковного города Дрезна — 17 детей и 23 внука. Все родственники часто собираются вместе. Живут дружно, но признаются, что мечтают о новом большом доме. В честь юбилея главы семейства губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил Салтыковым сертификат на 3 миллиона рублей — на приобретение земельного участка под будущее строительство.

Телеканал «360» познакомился с Салтыковыми две недели назад. Тогда мама 17 детей Татьяна рассказывала, как бытовые дела для обычной семьи — например, приготовить ужин или попить чай — в этой обретают буквально промышленные масштабы. В доме четыре холодильника, три стиральных машинки, даже чайников — не меньше трех. Еще самовар.

Семья Салтыковых самая большая в Подмосковье. В это сложно поверить, но у Татьяны Сергеевны и Николая Николаевича 17 детей и 23 внука! И они единственная супружеская пара, награжденная орденом «Родительская слава», который им вручили в Кремле.

Живут Салтыковы дружно. Их дом находится в Дрезне. Николай Николаевич работает в филиале МОЭСК, а Татьяна Сергеевна полностью отдает себя дому.

Поделились супруги самым сокровенным желанием. Они надеются получить участок земли, ведь такой большой семье — сейчас с родителями в доме живут 10 детей — на шести сотках тесновато. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, узнав об этом и о юбилее главы семейства в начале ноября, решил сделать Салтыковым сюрприз — сертификат на три миллиона рублей.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

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«Мы знаем, что вы хотите дом построить. Геннадий [Панин] глава [городского округа Орехово-Зуево] вам сделает землю, которую вы показали, а мы хотим свою небольшую лепту внести. Это первая копеечка на строительство дома», — сказал глава региона.

Салтыковы планируют выкупить земельный участок, чтобы потом построить на нем новый большой дом — чтобы в будущем там жили дети.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Такое количество детей лично я вижу первый раз. Я хочу пожелать всем здоровья — и маленьким, и большим. И, если что, вы знаете, что можете положиться друг на друга, а если какие-то трудности возникнут, то и мы вам поможем», — добавил Андрей Воробьев.