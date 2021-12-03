Большой праздник в честь начала зимы провели в Королеве

В Подмосковье пришла зима, об этом напоминает жителям не только календарь, но и погода за окном. В Королеве решили провести первый зимний праздник, чтобы поднять людям настроение и создать атмосферу новогодних каникул заранее. Там уже установили праздничную елку, которую зажгли под веселые крики детей.

На импровизированный праздник зимы пригласили и главных героев Нового года. Прошел слет Снегурочек, на котором было более сотни сказочных героинь. У каждой — особенный наряд, в блестках, в снежинках, с кокошниками или теплыми нарядными шапками.

Чтобы гости мероприятия не замерзли, на площади установили специальный очаг — костер. Все желающие могли согреться чаем из настоящего русского самовара, который был сделан в Туле еще в 1460 году. В старинном самоваре, который топится на дровах, согрели для посетителей мятный чай.

Для тех, кто хочет провести время более активно, работал каток с прокатом коньков. Во время катания звучала новогодняя музыка. Атмосфера на празднике царила действительно новогодняя. Больше всех снегу радовались дети: они покоряли снежную гору, изучали огоньки на снежинках и фотографировались с Дедом Морозом.

Запущена в Королеве и новогодняя акция. До праздников там будут ездить брендированные автомобили. Маршрут засекречен — чтобы у всех были одинаковые шансы получить подарок.

«Самая главная задача жителей — поймать эти машины в городе, когда они играют музыку, заснять видео выложить в соцсетях с #зимавПодмосковье, и далее уже будут разыгрываться призы», — рассказал глава Королева Игорь Трифонов.