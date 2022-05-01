Большой общегородской субботник объединил почти тысячу жителей Лосино-Петровского

Жители Лосино-Петровского провели большой общегородской субботник. Его участниками стала почти тысяча человек со всего округа. Всего за час город преобразился — его очистили от мусора, веток и прошлогодней листвы. В порядок привели городские скверы, обочины дорог, дворы и общественные пространства.

Перед началом работ провели музыкальную разминку. У Дома культуры «Октябрь» собрались представители разных компаний и предприятий, студенты и школьники, активисты общественных организаций, работники администрации и неравнодушные горожане. Всем раздали инвентарь, затем люди отправились на уборку по заранее распределенным участкам.

«Во-первых, это в крови нашего народа русского — что-то отдать от себя, подарить. А во-вторых, чем больше человек вовлекается в общее дело, тем больше чувствует свою сопричастность. И как раз сопричастность не дает ему разрушать, портить, если он чувствует себя хозяином, чувствует команду», — сказал глава городского округа Сергей Джеглав.

В помощь участникам субботника выделили несколько единиц спецтехники.

Накануне в Московской области прошла большая акция «Лес Победы». В регионе посадили более 320 тысяч новых деревьев и кустарников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что смысл этой акции всегда был более глубоким, чем просто восстановление леса. Деревья посадили в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Особое внимание уделят озеленению скверов, аллей, площадей рядом с монументами.