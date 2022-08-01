Большой квест для детей провели в МФЦ в Луховицах

В Луховицах провели необычную акцию: там на один день МФЦ переименовали в «Мои документики» и пригласили туда детей. Южным жителям устроили настоящий квест, задания для ребят готовили сами сотрудники, чтобы познакомить гостей со своей работой.

Например, одному из посетителей всего девять лет, а он уже стал счастливым обладателем водительского удостоверения. Паспорта дети тоже получали — правда, пряничные.

«Маленькие посетители сегодня побывали в качестве операторов окон приема, в качестве посетителей, оформили ряд государственных услуг, получили некоторые государственные документы — это первые документы», - рассказала директор МФЦ Луховиц Юлия Кутимова.

Взрослым перед получением документов обычно необходимо заполнить заявления, а вот детям нужно было просто ответить на вопросы. Например, рассказать, какой может быть срок действия загранпаспорта или через сколько лет нужно менять водительские права. Были и различные активности — фотозоны, шоу мыльных пузырей.

Многофункциональный центр в Луховицах открылся еще в 2013 году. Сейчас он входит в топ-5 лучших учреждений в Московской области. Он оказывает жителям порядка 350 видов различных услуг.