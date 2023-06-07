Подмосковье 07 июня 2023, 13:43 Большой книжный фестиваль «Читаем вместе» пройдет в Мытищах 8 июня Unsplash

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В «Парке Мира» в Мытищах состоится большой книжный фестиваль «Читаем вместе». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На празднике чтения состоится встреча и автограф-сессия с писателем Валентином Постниковым. Для ребят пройдут мастер-классы, игры, читка пьес и литературный квиз для старших школьников и взрослых.

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С 11:00 в парке начнется шествие сказочных героев, а в 13:00 — чтение пьес Федерико Гарсиа Лорка к юбилею писателя. Интеллектуальная развлекательная битва «PRОзнание» стартует в 18:00.

Мероприятия пройдут в амфитеатре парка. Вход свободный.

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