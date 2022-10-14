Большой яблоневый сад появился в деревне Головачево под Луховицами | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 12:40 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Большой яблоневый сад появился в деревне Головачево под Луховицами

Читать 360tv в

Светлана Астапова из крестьянско-фермерского хозяйства «Богатырское» в деревне Головачево (Луховицы) закончила высадку яблоневого сада площадью 3,2 гектара. Более 2800 саженцев легли в основу плантации.

Реклама

Светлана Астапова уже владеет фермерским хозяйством «Богатырское», развивает его, постоянно обучается. Пять лет она вынашивала идею высадки яблоневого сада, для чего обучалась в «Школе фермера», работала, разрабатывала стратегию и бизнес-план.

«Этот путь пройден не зря, Светлана выиграла грант „Агростартап“ и уже высадила свой сад. Ее плантация станет еще одним знаковым местом в Подмосковье», — отметил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Высаживать яблони помогали соседи, студенты местного аграрного техникума, совет ветеранов. В саду десять аллей, каждая из них имеет свое название: «Аллея дружбы», «Луховицкая сила», «Семейная аллея», «Аллея творчества», «Аллея желаний» и другие.

Светлана планирует притягивать в сад туристов. Здесь можно будет организовывать мастер-классы для школьников, делать свадебные фотографии или просто приезжать с семьями на прогулку.

Первый урожай яблок планируется собирать через два года. Набрав полную мощность, плантация начнет давать более 100 тонн яблок сорта «Антоновка».

Ранее стало известно, что новая плантация ягод появится в Чехове. Участки общей площадью около девяти гектаров переданы фермерскому хозяйству «Алферовское». На этих землях создадут сад малины, ежевики и черной смородины.

С начала года 19 сельхозпроизводителей получили в аренду 27 земельных участков в Подмосковье. Общая их площадь составила более 1430 гектаров. Кроме того, по поручению губернатора Андрея Воробьева власти Подмосковья продолжают переводить неиспользуемые земли в сельскохозяйственный оборот.

0 0 0 0 0 0