Подмосковье 29 декабря 2022, 13:11 Большой детский фестиваль проведут при поддержке Подмосковья в 2023 году

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Оргкомитет шестого Большого детского фестиваля объявил о начале приема заявок на участие в конкурсной программе. Результаты отбора огласят весной 2023 года.

Участвовать в конкурсе могут театральные коллективы, студии кино и анимации, а также авторы книг для детей и подростков. Большой детский фестиваль пройдет при поддержке команды губернатора Андрея Воробьева с сентября по ноябрь 2023 года. Лучшие спектакли и мультфильмы со всей России покажут на сцене Губернского театра в Москве.

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Заполнить заявку на участие можно уже сейчас. Координатор фестиваля: Юлия Чиркова, +7 499 786-92-15, fest@grandkidsfest.ru.

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Пятый детский фестиваль проходил на протяжении двух месяцев в театрах столицы, библиотеках, кино и других площадках. В общей сложности состоялось более 130 мероприятий.