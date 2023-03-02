Подмосковье 02 марта 2023, 13:41 День открытых дверей пройдет в колледже в Раменском 18 марта

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День открытых дверей проведут в колледже в Раменском 18 марта. Школьники смогут узнать об очном обучении по разным специальностям, рассказали в Минобразования Подмосковья.

Для обучения студентов в Раменском колледже есть разные профили и направления. Там готовят высококвалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Школьникам и их родителям расскажут о работе приемной комиссии и доступных направлениях обучения.

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Узнать подробнее о мероприятии можно на сайте.

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