02 марта 2023, 13:41
День открытых дверей пройдет в колледже в Раменском 18 марта
День открытых дверей проведут в колледже в Раменском 18 марта. Школьники смогут узнать об очном обучении по разным специальностям, рассказали в Минобразования Подмосковья.
Для обучения студентов в Раменском колледже есть разные профили и направления. Там готовят высококвалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Школьникам и их родителям расскажут о работе приемной комиссии и доступных направлениях обучения.
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Узнать подробнее о мероприятии можно на сайте.
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