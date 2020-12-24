Большой благотворительный проект реализовали во Власихе

Координационный совет по малому и среднему предпринимательству городского округа Власиха подвел итоги года. В 2020-м бизнесмены столкнулись с вызовами пандемии, но благодаря поддержке властей предприниматели смогли выстоять в это непростое время. В округе даже удалось реализовать благотворительный проект.

Ключевыми проблемами стали временная нехватка масок в аптеках и соблюдение ограничений, связанных с коронавирусом, в том числе — получение служебных цифровых пропусков.

Первый заместитель главы администрации Наталья Маминова, выступая перед советом, отметила, что сложности затронули без преувеличения всех предпринимателей. Но, несмотря на это они нашли силы поддержать жителей округа и провести важный благотворительный проект.

«Наши предприниматели в этом году включились в социальную программу, которую обозначили наши волонтеры. Это „Тележка добра“. Максимально все наши предприниматели поддержали эту акцию, и сегодня по инициативе главы городского округа Власиха получили благодарственные письма», — отметила Наталья Маминова, первый заместитель главы администрации г. о. Власиха.

Бизнесменов в этом непростое время поддерживали муниципальные власти. Две организации получили субсидии в размере 100 тысяч рублей. При содействии руководства городского округа во Власихе после масштабного ремонта вновь открылась знаменитая местная пекарня. В следующем году программа поддержки будет реализовываться и дальше.