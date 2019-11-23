Большой балет. В Московском губернском театре представили «Бахчисарайский фонтан»

В Московском губернском театре состоялась громкая премьера балета «Бахчисарайский фонтан». За постановку взялся звезда мирового балета, народный артист СССР Вячеслав Гордеев.

Для народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, звезды мирового балета и человека, чью машину поклонники несли на руках от Большого театра, а теперь еще и режиссера «Бахчисарайский фонтан» — родной спектакль. Он и сам танцевал там ведущие партии.

«Сейчас „Бахчисарайский фонтан“ опять идет по стране. Многие театры восстанавливают версию Захарова. Вот я и решил свою версию поставить», — сказал народный артист СССР Вячеслав Гордеев.

Источник фото: телеканал «360»

Постановку приурочили к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Теперь его «Бахчисарайский фонтан» танцуют и поют на сцене.

Источник фото: телеканал «360»

В постановке задействованы уникальные артисты. Они не только мастерски перевоплощаются в своих героев, но и самостоятельно накладывают грим и подбирают костюмы. У них нет ни гримеров, ни костюмеров.

«Это нормально. Я еще с училища привык накладывать грим сам, и продолжаю это делать с удовольствием. Это даже лучше, когда сам, а не гримеры», — отметил заслуженный артист РФ Дмитрий Котермин.

Источник фото: телеканал «360»

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Дмитрий Котермин — премьер русского балета. Его партнершей в этот раз стала заслуженная артистка Московской области, очаровательная Юлия Звягина.

«Эту куклу в балете я дарю своей сестре. После того, как она погибает в бою, эта кукла остается навсегда со мной. Поэтому она всегда в моем образе», — рассказала Юлия Звягина.

Источник фото: телеканал «360»

На сцену выходят в основном молодые танцоры — яркие, амбициозные, гибкие. Но есть среди артистов и признанные мэтры, которым Вячеслав Гордеев полностью доверяет.

«Самый возрастной из них — это Максим Фомин. Он танцует Гирея. Я пожертвовал определенными нюансами в моей редакции, но я выбрал его, потому что он надежный партнер» — подчеркнул Вячеслав Гордеев.

Источник фото: телеканал «360»

Сам Максим Фомин признался, что был рад попробовать себя в новом амплуа, а мнение режиссера для него особенно важно.

«Очень приятно, что Вячеслав Михайлович говорил об этом. Я танцую хана Гирея, и эта партия — довольно новая и интересная для меня. Подготовительный процесс был крайне сложным: было много проблем и неувязок, но я надеюсь, что мы покажем зрителям все свое мастерство», — заявил заслуженный артист республики Коми Максим Фомин.

Источник фото: телеканал «360»

На сцене Московского губернского театра зрители увидят не только талантливых танцоров, но и прекрасные декорации, и яркие костюмы. Поэтому насладиться можно будет не только изящными танцами, но и ощутить крымский колорит.