Большое Пушкино дополнительно отремонтирует 20 дорог

Двадцать дорог дополнительно отремонтируют в Большом Пушкино за счет бюджета Московской области. На эти цели выделят 250 миллионов рублей.

Общая протяженность 20 дорог в Пушкино и Ивантеевке — более 26 километров. Деньги на их строительство дополнительно выделят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Их отремонтируют по просьбам жителей Большого Пушкино на портале «Добродел» и в соцсетях, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Работы проведут на 18 участках дорог в Пушкино и на двух дорогах в Ивантеевке.

Дорожные службы отремонтируют Ивантеевское шоссе и улицу Первомайскую в Ивантеевке, где расположены Институт управления и права, филиал Московского политехнического университета, церковь Луки Крымского, Дом культуры, Ивантеевская центральная городская больница. А в Пушкино приведут в порядок улицу Тургенева, на которой расположены детские сады «Жар-птица» и «Колокольчик».

Всего в 2021 году в Большом Пушкино — Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск — с учетом дополнительной программы ремонта заменят покрытие на 54 участках дорог.

Дополнительная программа ремонта в Большом Пушкино включает:

— Пушкино, Старое Ярославское шоссе;

— поселок Лесной, улицы Пушкина, Гагарина, Мичурина, Титова;

— городское поселение Ашукино, в районе деревни Герасимиха;

— городское поселение Ашукино, участок от деревни Герасимиха до деревни Володкино;

— Ивантеевка, Ивантеевское шоссе, улица Первомайская;

— Ивантеевка, Ярославское шоссе — Ивантеевка — Щелково;

— Пушкино, улица Тургенева;

— Пушкино, улица Крылова;

— Пушкино, 1-я Серебрянская улица;

— Пушкино, Кудринское шоссе;

— Пушкино, вдоль Советской площади;

— Пушкино, улица Писаревская;

— Пушкино, улица Институтская;

— Пушкино, улица Набережная — от Пушкинского шоссе до Дворца спорта;

— Пушкино, Институтский проезд;

— Пушкино, улица Лесная;

— Пушкино, 2-й Добролюбовский проезд;

— Пушкино, 2-я Домбровская улица;

— микрорайон Клязьма, улица Некрасовская;

— микрорайон Клязьма, улица Островского.