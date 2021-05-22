Большое Пушкино дополнительно отремонтирует 20 дорог
Двадцать дорог дополнительно отремонтируют в Большом Пушкино за счет бюджета Московской области. На эти цели выделят 250 миллионов рублей.
Общая протяженность 20 дорог в Пушкино и Ивантеевке — более 26 километров. Деньги на их строительство дополнительно выделят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Их отремонтируют по просьбам жителей Большого Пушкино на портале «Добродел» и в соцсетях, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Работы проведут на 18 участках дорог в Пушкино и на двух дорогах в Ивантеевке.
Дорожные службы отремонтируют Ивантеевское шоссе и улицу Первомайскую в Ивантеевке, где расположены Институт управления и права, филиал Московского политехнического университета, церковь Луки Крымского, Дом культуры, Ивантеевская центральная городская больница. А в Пушкино приведут в порядок улицу Тургенева, на которой расположены детские сады «Жар-птица» и «Колокольчик».
Всего в 2021 году в Большом Пушкино — Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск — с учетом дополнительной программы ремонта заменят покрытие на 54 участках дорог.
Дополнительная программа ремонта в Большом Пушкино включает:
— Пушкино, Старое Ярославское шоссе;
— поселок Лесной, улицы Пушкина, Гагарина, Мичурина, Титова;
— городское поселение Ашукино, в районе деревни Герасимиха;
— городское поселение Ашукино, участок от деревни Герасимиха до деревни Володкино;
— Ивантеевка, Ивантеевское шоссе, улица Первомайская;
— Ивантеевка, Ярославское шоссе — Ивантеевка — Щелково;
— Пушкино, улица Тургенева;
— Пушкино, улица Крылова;
— Пушкино, 1-я Серебрянская улица;
— Пушкино, Кудринское шоссе;
— Пушкино, вдоль Советской площади;
— Пушкино, улица Писаревская;
— Пушкино, улица Институтская;
— Пушкино, улица Набережная — от Пушкинского шоссе до Дворца спорта;
— Пушкино, Институтский проезд;
— Пушкино, улица Лесная;
— Пушкино, 2-й Добролюбовский проезд;
— Пушкино, 2-я Домбровская улица;
— микрорайон Клязьма, улица Некрасовская;
— микрорайон Клязьма, улица Островского.