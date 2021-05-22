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    22 мая 2021, 17:19

    Большое Пушкино дополнительно отремонтирует 20 дорог

    Алена Макаренко

    Двадцать дорог дополнительно отремонтируют в Большом Пушкино за счет бюджета Московской области. На эти цели выделят 250 миллионов рублей.

    Большое Пушкино дополнительно отремонтирует 20 дорог

    Общая протяженность 20 дорог в Пушкино и Ивантеевке — более 26 километров. Деньги на их строительство дополнительно выделят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Их отремонтируют по просьбам жителей Большого Пушкино на портале «Добродел» и в соцсетях, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

    Работы проведут на 18 участках дорог в Пушкино и на двух дорогах в Ивантеевке.

    Дорожные службы отремонтируют Ивантеевское шоссе и улицу Первомайскую в Ивантеевке, где расположены Институт управления и права, филиал Московского политехнического университета, церковь Луки Крымского, Дом культуры, Ивантеевская центральная городская больница. А в Пушкино приведут в порядок улицу Тургенева, на которой расположены детские сады «Жар-птица» и «Колокольчик».

    Всего в 2021 году в Большом Пушкино — Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск — с учетом дополнительной программы ремонта заменят покрытие на 54 участках дорог.

    Дополнительная программа ремонта в Большом Пушкино включает:

    — Пушкино, Старое Ярославское шоссе;

    — поселок Лесной, улицы Пушкина, Гагарина, Мичурина, Титова;

    — городское поселение Ашукино, в районе деревни Герасимиха;

    — городское поселение Ашукино, участок от деревни Герасимиха до деревни Володкино;

    — Ивантеевка, Ивантеевское шоссе, улица Первомайская;

    — Ивантеевка, Ярославское шоссе — Ивантеевка — Щелково;

    — Пушкино, улица Тургенева;

    — Пушкино, улица Крылова;

    — Пушкино, 1-я Серебрянская улица;

    — Пушкино, Кудринское шоссе;

    — Пушкино, вдоль Советской площади;

    — Пушкино, улица Писаревская;

    — Пушкино, улица Институтская;

    — Пушкино, улица Набережная — от Пушкинского шоссе до Дворца спорта;

    — Пушкино, Институтский проезд;

    — Пушкино, улица Лесная;

    — Пушкино, 2-й Добролюбовский проезд;

    — Пушкино, 2-я Домбровская улица;

    — микрорайон Клязьма, улица Некрасовская;

    — микрорайон Клязьма, улица Островского.