Большинство родителей Подмосковья положительно оценили организацию летнего отдыха детей | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 17:31 Поделиться Telegram

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Viber Большинство родителей Подмосковья положительно оценили организацию летнего отдыха детей

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Высокую оценку летней оздоровительной кампании в Подмосковье в 2022 году дали 93% родителей, которые отправляли своих детей в лагеря. Опрос провели по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

29% участников опроса рассказали о том, что этим летом смогли отправить в оздоровительные лагеря своих детей. 18% из них отметили, что отдых проходил в лагерях дневного пребывания.

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41% тех родителей, которые отправляли детей в лагеря этим летом, приобретали путевки за свой счет. Программой кешбэка воспользовались чуть более пятой части из тех, кто приобретал путевку.

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Десятая часть опрошенных получила путевку от работодателя или профсоюза. Отдохнуть по линии соцзащиты смогли дети чуть менее 10% опрошенных.

«Для нас очень приятно, что оценка родителей по организации летнего отдыха в целом выросла. Если в 2019 году летнюю оздоровительную кампанию на четыре и пять оценили 84% родителей, то в этом году — уже 93%. Выше стала и оценка уровня подготовки персонала: с 86 до 93% родителей оценили профессионализм сотрудников положительно. Похожая динамика есть и в оценке организации питания, которое на отлично в этом году оценили 73 против 60% в 2019 году», — подчеркнула Мишонова.

Опросом охватили и 390 родителей особенных детей. 94% из них положительно оценили уровень организации доступной среды в учреждениях, в которых они отдыхали.

Результаты опроса будут переданы в профильные министерства для детального анализа. Респондентами стали почти 3400 родителей детей в возрасте от семи до 17 лет из всех муниципалитетов Московской области.

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