Ситуация с иностранными работодателями в Подмосковье стабильная. Большинство зарубежных компаний осталось, отметила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

Иностранные инвесторы преимущественно остались работать в Подмосковье и не сообщали о планах по уходу с рынка.

Например, четыре компании, сначала объявившие о выходе из российских активов, нашли новых собственников. Сейчас они готовятся к возобновлению работы.

Речь идет о «Макдоналдсе», ОБИ, Valio и Stora Enso.

Еще шесть компаний активно ищут варианты по передаче своих активов. Однако все они продолжают выполнять свои обязательства перед сотрудниками в полном объеме Екатерина Зиновьева.

Зарубежные компании — важная часть экономики Московской области. Сейчас в регионе 186 крупных иностранных брендов с объемом оборота более миллиарда рублей. Там работают около 100 тысяч человек.

«Объем налоговых отчислений — около 50 миллиардов рублей ежегодно», — отметила Зиновьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев допустил возвращение ушедших иностранных компаний.