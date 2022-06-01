Большинство иностранных компаний осталось в Подмосковье — Мининвест
Ситуация с иностранными работодателями в Подмосковье стабильная. Большинство зарубежных компаний осталось, отметила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.
Иностранные инвесторы преимущественно остались работать в Подмосковье и не сообщали о планах по уходу с рынка.
Например, четыре компании, сначала объявившие о выходе из российских активов, нашли новых собственников. Сейчас они готовятся к возобновлению работы.
Речь идет о «Макдоналдсе», ОБИ, Valio и Stora Enso.
Еще шесть компаний активно ищут варианты по передаче своих активов. Однако все они продолжают выполнять свои обязательства перед сотрудниками в полном объеме
Екатерина Зиновьева.
Зарубежные компании — важная часть экономики Московской области. Сейчас в регионе 186 крупных иностранных брендов с объемом оборота более миллиарда рублей. Там работают около 100 тысяч человек.
«Объем налоговых отчислений — около 50 миллиардов рублей ежегодно», — отметила Зиновьева.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев допустил возвращение ушедших иностранных компаний.