Большинство автобусных поездок до аэропортов Подмосковья пришлось на Шереметьево

Жители Подмосковья воспользовались автобусами до аэропортов 4,2 миллиона раз с начала года. Самыми популярными маршрутами стали те, что следуют до Шереметьево, рассказала зампред правительства области Анна Кротова.

Всего к аэропортам ведут 24 автобусных маршрута. Они следуют до Домодедово, Внуково и Шереметьево.

«Чаще всего пользователи общественного транспорта ездили в аэропорт Шереметьево, что составило 50% от числа всех поездок», — рассказала зампред.

Более 900 тысяч раз воспользовались маршрутом № 21K Лобня — Шереметьево, 740 тысяч раз — № 11 Новое Домодедово — аэропорт Домодедово и более 93 тысяч — № 1043 Одинцово — Москва (Аэропорт Внуково).

Ознакомиться с полным списком маршрутов до аэропортов можно на сайте МТДИ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о решении перевести весь транспорт Подмосковья на безналичный расчет. Автобусы отказались от оплаты наличными с 18 июня.