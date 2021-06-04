Московская область тесно взаимодействует с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). В одной из региональных больниц в период пандемии оно взяло на себя плановую медпомощь. Об этом на полях ПМЭФ «360» рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

«У нас тесное взаимодействие с Московской областью. Есть стратегические объекты, которые находятся в регионе. <…> Мы в постоянном взаимодействии. Здесь мы видим стремительное развитие за последние несколько лет. Приведу пример, как мы сотрудничаем в Одинцовском округе», — рассказала Скворцова.

Она отметила, что во время пандемии было необходимо развернуть несколько ковидных госпиталей. В результате четыре таких учреждения ФМБА работали для жителей Подмосковья. Тесное взаимодействие с Одинцовской центральной районной больницей позволило агентству взять на себя оказание плановой медпомощи.

«Наряду с рутинной работой будем расширять спектр сотрудничества в плане исследований и создания медицинских препаратов. Замыслы большие, надеемся на продуктивное сотрудничество», — добавила глава агентства.

По ее словам, база для оказания медпомощи одна в любой ситуации. ФМБА работает и на решение ситуации с коронавирусом, и на плановое лечение.

«Я всю жизнь работала врачом и унизительно для врача говорить, что на качество работы оказывают влияние стимулирующие меры. <…> Хороший врач будет оказывать качественные услуги вне зависимости от мер», — резюмировала собеседница «360».