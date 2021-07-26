Темпы вакцинации в Московской области хорошие, но важно продолжать работу для достижения целевых показателей. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Власти Московской области регулярно говорят о вакцинации и благодарят жителей, которые уже сделали прививку, а также врачей, занимающихся этой работой. Воробьев сообщил, что разговаривал с врачом в Химках, которая работает в пункте вакцинации в ТЦ. Она рассказала ему, что чем больше людей проходят вакцинацию, тем меньше у них страха перед прививкой.

«Но цель — добиться целевых показателей, для того чтобы максимально поставить барьер по распространению коронавируса. Тем более что мы все люди информированные, начитанные, видим, что различные модификации штаммов представляют угрозы», — отметил Воробьев.

Губернатор Подмосковья обратился к руководителям округов и главврачам, попросив их также продолжать эту работу очень внимательно и результативно.

Воробьев ранее поздравил 102-летнего ветерана ВОВ Николая Багаева из Королева, которому удалось вылечиться от ковида.