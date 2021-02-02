Больше всего поездок по «Тройке» в первый день совершили в Королеве, Красногорске и Балашихе

Жители Красногорска проехали по карте порядка 130 раз — здесь можно оплатить проезд картой на 5 маршрутах общественного транспорта. В Балашихе «Тройкой» оплатили 100 поездок — жители могут оплатить проезд картой на 17 маршрутах. В Химках картой «Тройка» можно оплатить проезд на 10 маршрутах — за 1 февраля 80 поездок оплачено новым способом.

Напомним, что с 1 февраля на более чем 300 городских маршрутах в 53 округах Подмосковья появилась возможность оплатить проезд картой «Тройка». Это 1,1 тысячи автобусов, в которых установлено стационарное оборудование.

На первом этапе городской тариф на проезд по карте «Тройка» в подмосковных автобусах составляет 37 рублей по регулируемому тарифу, аналогично оплате проезда по банковской карте. В салонах автобусов размещена информация о возможности оплаты проезда «Тройкой».

Уже сейчас жителям 53 городских округов Подмосковья доступна оплата проезда одной картой на всех видах общественного транспорта московского региона — городских маршрутах Подмосковья и Москвы, МЦД и метро.

Посмотреть полный перечень маршрутов, где можно оплатить проезд картой «Тройка», можно на сайте Минтранса Подмосковья , а также на сайте АО «Мострансавто».

Следующим шагом в развитии единой транспортной системы станет возможность оплаты картой «Тройка» на остальных маршрутах Мострансавто, а после — на всех маршрутах Московской области.