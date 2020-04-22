Больше всего нарушителей самоизоляции поймали в Химках, Реутове и Балашихе за неделю

В подмосковных Химках, Реутове и Балашихе с 14 апреля жители больше всего раз нарушили соблюдение режима самоизоляции. Но их остановили инспекторы областного Госадмтехнадзора.

Вместе с полицией они регулярно проводят такие рейды, задача которых — обезопасить жителей в условиях пандемии. Лишь за последнюю неделю больше всего людей, без значимой причины вышедших на улицы, поймали в Химках — 174, Балашихе — 173 и Реутове — 140.

Кроме того, к административной ответственности привлекут 60 нарушителей в Котельниках, 57 — в Красногорске и еще 34 — в Дзержинском. Об этом рассказал начальник Госадмтехнадзора Олег Баженов.

А запрет на юридическую деятельность чаще всего за это время не соблюдали жители Солнечногорска — 59, Красногорска — 42, Волоколамска — 22 и Ленинского округа — 15.

Самыми ответственными стали жители Можайска, Сергиева Посада, Орехово-Зуева, Дубны, Раменского и Зарайска. Там нашли по одному нарушителю.

Инспекторы проверяют у жителей официальные разрешения на передвижение по городу. Также привлекают к ответственности организации, нарушившие запрет на торговлю или оказание услуг.