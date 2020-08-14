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    14 августа 2020, 17:37

    Больше всего мороженого — в Подмосковье. Регион стал лидером ЦФО

    Анастасия Аброськина , Юлия Уткина

    Подмосковье изготовило больше всего мороженого за последние полгода. Регион стал лидером Центрального федерального округа по производству такого десерта. На это указали данные Росстата. Область продолжает наращивать объемы, расширяя площади заводов.
    Больше всего мороженого — в Подмосковье. Регион стал лидером ЦФО | Изображение 1

    Только за лето два крупных предприятия Подмосковья открыли новые линии по производству мороженого. Это Дмитровский молочный завод и цеха «Чистой линии» в Долгопрудном. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

    Всего в России по итогам первого полугодия произведено 302,5 тысячи тонн мороженого, а в Подмосковье за это же время — более 89 тысячи тонн. То есть порядка 30% мороженого в стране производит наш регион

    Андрей Разин.
    Больше всего мороженого — в Подмосковье. Регион стал лидером ЦФО | Изображение 2

    Запуск новых предприятий позволил увеличить производство мороженого почти в два раза за полгода. А по экспорту такого десерта Подмосковье занимает шестое место среди всех субъектов России.

    Крупнейшие производители мороженого в области — «Чистая линия», «Фронери Рус», «Лагуна Койл», «Дмитровский молочный завод», «Русский холод» и «Иль Мио Мороженко».

    Больше всего мороженого — в Подмосковье. Регион стал лидером ЦФО | Изображение 3

    Область заняла первое место в России по экспорту шоколадных изделий и какао. Продукцию скупают страны СНГ, Саудовской Аравии, а также ОАЭ.

    Кроме того, Подмосковье — российский лидер по экспорту сыра и молочной продукции. Ее преимущественно поставляют США и странам СНГ.

    Новости SMI.FM