Только за лето два крупных предприятия Подмосковья открыли новые линии по производству мороженого. Это Дмитровский молочный завод и цеха «Чистой линии» в Долгопрудном. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Всего в России по итогам первого полугодия произведено 302,5 тысячи тонн мороженого, а в Подмосковье за это же время — более 89 тысячи тонн. То есть порядка 30% мороженого в стране производит наш регион Андрей Разин.

Запуск новых предприятий позволил увеличить производство мороженого почти в два раза за полгода. А по экспорту такого десерта Подмосковье занимает шестое место среди всех субъектов России.

Крупнейшие производители мороженого в области — «Чистая линия», «Фронери Рус», «Лагуна Койл», «Дмитровский молочный завод», «Русский холод» и «Иль Мио Мороженко».

Область заняла первое место в России по экспорту шоколадных изделий и какао. Продукцию скупают страны СНГ, Саудовской Аравии, а также ОАЭ.

Кроме того, Подмосковье — российский лидер по экспорту сыра и молочной продукции. Ее преимущественно поставляют США и странам СНГ.