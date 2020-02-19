Больше учителей в Подмосковье. В университете «Дубна» открыли школу инновационной педагогики

В университете «Дубна» подготовят педагогов для школ Подмосковья. Там открыли школу инновационной педагогики, где студенты смогут пройти специальный курс и стать профессиональными учителями. Так в Московской области стараются ликвидировать их дефицит.

По мнению Любови Левкиной, химия — это магия, которая доступна каждому. Она учится на химика, но все больше думает о профессии педагога. Девушка уверена, что сможет найти подход к детям и интересно рассказать им о науке. С этого семестра Любовь в рамках учебы в вузе поступила в школу инновационной педагогики.

«Если закончить обучение, то нельзя сразу пойти в школу или другое заведение работать с детьми. Нужно сначала пройти специальные педагогические курсы в Москве и потратить на это много денег. А школа инновационной педагогики дает возможность без дополнительного обучения сразу пойти работать», – сказала студентка университета «Дубна» Любовь Левкина.

Источник фото: телеканал «360»

Первый набор в школу небольшой — всего 30 первопроходцев: будущие учителя химии, физики, математики и информатики. Курс заявлен как инновационный. Для подготовки его авторы использовали весь арсенал университета. Кроме традиционного набора предметов, студентам-педагогам расскажут, как защитить себя от профессионального выгорания, о работе с отстающими учениками и другие лайфхаки.

«У нас есть педагогическая риторика и культура речи. Потому что мы считаем, что у школьного учителя должна быть эталонная речь. Также есть курс, посвященный новейшим информационным технологиям, которые используются в образовательном процессе», — отметил декан факультета социальных и гуманитарных наук университета «Дубна» Евгений Боклагов.

Источник фото: телеканал «360»

Школа инновационной педагогики — результат спроса на рынке образовательных услуг. О дефиците учителей в начале года заявили в Министерстве просвещения: в российских школах не хватает 150 тысяч педагогов. Дубна — не исключение.

«Школы Дубны, да и всего Подмосковья, переживают период, когда увеличивается количество обучающихся в школах. Ежегодно в наши школы приходят на 200 человек больше, чем в предыдущий год», — рассказала директор «Центра развития образования» (городской округ Дубна) Екатерина Рожкова.

Источник фото: телеканал «360»

200 учеников — это десять новых классов. Так что потребность в учителях растет в геометрической прогрессии. Больше всего не хватает преподавателей естественных наук.

«Мы провели опрос в школах города и области. И заручились поддержкой руководства школ в том, что они готовы принять учителей-предметников», — заявила проректор университета «Дубна» Оксана Крейдер.

Днем студенты учатся по своему основному направлению, а вечером идут на эти курсы. Сейчас будущие педагоги занимаются в общем потоке, но скоро начнется разделение по предметам, а дальше — практика в школах Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы будем приглашать крупных специалистов, чтобы они за рамками учебного плана выступали перед нашими слушателями с мастер-классами и тренингами, посвященными новейшим педагогическим технологиям», — подчеркнул Евгений Боклагов.

Курс пилотный, и уже через четыре месяца Любовь Левкина получит квалификацию учителя средней школы и с 1 сентября сможет устроиться педагогом. Спрос на учителей большой, одним потоком его не перекрыть. В дальнейшем курс будет рассчитан на год.