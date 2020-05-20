Больше тысячи учеников смогут пойти в новую школу в Клину в 2021 году. Ее построят в срок

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, стройку пришлось остановить в самый ответственный момент — только-только заложили фундамент. Теперь ее расконсервировали. Начальник участка Александр Кобзев дни и ночи в самоизоляции придумывал, как выйти из сложившейся ситуации. Сомнений нет — все поправимо.

«Мы увеличили количество людей, будем работать на продленке в соответствии с законом тишины и будем нагонять», — сказал Александр Кобзев.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас на возобновленной стройке следят за соблюдением санитарных норм. Ежедневно у работников измеряют температуру, выдают маски и перчатки.

«Замеряется температура, заполняется журнал для того, чтобы все меры предотвращения этой болезни соблюдались», — говорит первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Тихон Фирсов.

Источник фото: телеканал «360»

Для местных жителей эта стройка — особенная. В последний раз школу здесь открывали в 80-м, в год Олимпийских игр. С тех пор Клин разросся, новые дома, большие семьи и дети, которым тесно в старых учебных заведениях.

«Строительство этой школы снимет проблему как этого микрорайона, так и проблему второй смены существующих школ», — отметила глава г. о. Клин Алена Сокольская.

Согласно проекту, в здании будет 4 этажа, просторные классы, огромная библиотека. Вокруг — беговая дорожка и спортивный городок. Отсрочек не прогнозируется. Так что в сентябре 2021 года более тысячи учеников начнут заниматься в новой школе.