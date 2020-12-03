Больше тысячи многодетных семей Подмосковья обеспечили земельными участками с начала года

Почти 1100 многодетных семей обеспечили бесплатными земельными участками с начала 2020 года в Подмосковье. Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Лидерами по количеству выданных многодетным семьям участков за 11 месяцев 2020 года стали городские округа Серпухов, Химки, Орехово-Зуевский, Истра, Солнечногорск, Коломенский, Наро-Фоминский, Чехов, Ступино, Зарайск, Подольск, Жуковский и Егорьевск. Они передали землю более 750 семьям с тремя и более детьми, уточнила министр.

«Всего с начала действия областного закона о бесплатном обеспечении многодетных семей земельными участками 27844 семьи с тремя и более детьми получили участки от 10 до 15 соток», — сказала Наталья Адигамова.

В течение ноября администрации городских округов передали земельные участки 128 семьям. Больше всего участков получили жители из городских округов Орехово-Зуевский (15 семей), Егорьевск — 12 семей, Подольск — 9 семей, Истра, Чехов и Шатура — по 8 семей, Дубна и Зарайск — по 7 семей, Ивантеевка и Можайский — по 6 семей, а также по 5 семей в Клину, Солнечногорске и Ступине.