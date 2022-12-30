Подмосковье 30 декабря 2022, 16:46 Больше тысячи клубов открыли в Подмосковье по проекту «Детский спорт» в 2022 году

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Итоги проекта «Детский спорт» от партии «Единая Россия» подвели в Московской области. В 2022 году в регионе было создано 1160 школьных клубов, которые объединили 167 тысяч юных любителей здорового образа жизни.

Отдельным направлением проекта «Детский спорт» является поиск и поддержка дворовых тренеров. В 2022 году в Подмосковье с детьми работали 294 таких специалиста, чья основная задача — сплотить школьников в свободное время, выходные дни и каникулы. 4575 соревнований по разным видам спорта провели наставники за 12 месяцев.

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Другим важным направлением реализации проекта «Детский спорт» является организация работы школьных и студенческих спортивных лиг. В регионе проводятся крупные соревнования по тэг-регби и баскетболу, в которых принимают участие сотни образовательных учреждений.

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Одним из итогов уходящего года в Подмосковье стал проект «Спортивное лето», в рамках которого проводились соревнования по уличному баскетболу и дворовому футболу. Цифровизация спортивной отрасли — это еще одно направление проекта «Детский спорт». В 2022 году в Подмосковье открыли три умные спортивные площадки в Лыткарине, Котельниках и Талдоме.

По поручению губернатора Андрея Воробьева на каникулах в Подмосковье проведут «Декаду спорта и здоровья». Около 200 физкультурных и оздоровительных мероприятий состоятся во всех округах региона.