Подмосковье 24 августа 2023, 11:55 Больше тысячи домов в Подмосковье подключили к газу на льготных условиях Мособлгаз

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В Подмосковье одобрили уже более тысячи заявок на льготу по президентской программе «Социальная газификация». Участником юбилейного подключения дома стала семья Радаевых из села Липицы Серпуховского городского округа.

В Министерстве энергетики Подмосковья напомнили, что дополнительная мера поддержки включает бесплатное выполнение работ по прокладке газопровода от места отбора газа до оборудования в доме, а также покрывает стоимость устройств в размере до 80 тысяч рублей.

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По словам министра энергетики Александра Самарина, на территории региона все программы газификации действуют по единому принципу: газопровод до границ участков жителей, чьи дома зарегистрированы, прокладывается бесплатно. А для того, чтобы воспользоваться правом на льготное подключение, жителям необходимо подать заявку через РПГУ. Обязательными условиями для дополнительных мер поддержки являются право собственности на дом и постоянная прописка в нем.

Воспользоваться льготами могут 10 категорий граждан, в том числе многодетные семьи, одинокие пенсионеры, ветераны, участники СВО.

Подмосковье — первый регион России, в котором по поручению губернатора Андрея Воробьева начали действовать льготы на социальную газификацию.