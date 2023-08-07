Подмосковье 07 августа 2023, 20:25 Больше тысячи бутылок воды раздали пассажирам транспорта Подмосковья за день Минтранс Подмосковья

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За день пассажирам общественного транспорта Московской области раздали более тысячи бутылок бесплатной питьевой воды. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Питьевую воду предлагают в часы пик утром и вечером.

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«Все мобильные пункты организованы таким образом, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из автобусов. В акции также участвуют сотрудники-перевозчики МТППК и ЦППК», — уточнили в ведомстве.

Воду можно получить на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком, Киевском и Ленинградском вокзалах, а также на подмосковных станциях Мытищи, Домодедово, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, Пушкино, Раменское.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. Сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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