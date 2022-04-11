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    11 апреля 2022, 21:01

    Больше ста человек приняли участие в семейных стартах в Ногинске

    Анастасия Максимовских

    Семейные соревнования «Мое здоровье — мое достояние» прошли в Ногинске. В них приняли участие 37 команд — в каждой по три человека.

    Больше ста человек приняли участие в семейных стартах в Ногинске | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Впервые присутствуют наши соседи, география будет расти, сегодня 37 команд. Они прошли свои отборочные туры у себя в школах и теперь представляют свое учебное заведение, образовательный центр», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

    Больше ста человек приняли участие в семейных стартах в Ногинске | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    В этом году на 15-е по счету соревнования в Ногинск приехали участники из Балашихи, Павловского Посада, Электростали, Щелкова и даже ДНР.

    Больше ста человек приняли участие в семейных стартах в Ногинске | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Команда Егора Тимченко из Горловки победила в номинации «Самая активная семья».

    «Ну как сложно, в принципе, все неплохо, весело, интересно. Мы приехали поучаствовать, а не победить», — поделилась участница соревнований Ольга Тимченко.

    Больше ста человек приняли участие в семейных стартах в Ногинске | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Здесь все команды дружат со спортом, поэтому определить лучших — непросто. Для этого сначала конкурс проводится в каждой школе, потом лучшую команду отправляют на муниципальный турнир. И вот от центра образования № 10 — семья Норкиных. В номинации «Олимпийский резерв» лучшей стала семья Норкиных от центра образования №10.

    Смотрите подробности — в сюжете «360».