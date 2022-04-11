Больше ста человек приняли участие в семейных стартах в Ногинске

Семейные соревнования «Мое здоровье — мое достояние» прошли в Ногинске. В них приняли участие 37 команд — в каждой по три человека.

Источник фото: телеканал «360»

«Впервые присутствуют наши соседи, география будет расти, сегодня 37 команд. Они прошли свои отборочные туры у себя в школах и теперь представляют свое учебное заведение, образовательный центр», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году на 15-е по счету соревнования в Ногинск приехали участники из Балашихи, Павловского Посада, Электростали, Щелкова и даже ДНР.

Источник фото: телеканал «360»

Команда Егора Тимченко из Горловки победила в номинации «Самая активная семья».

«Ну как сложно, в принципе, все неплохо, весело, интересно. Мы приехали поучаствовать, а не победить», — поделилась участница соревнований Ольга Тимченко.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь все команды дружат со спортом, поэтому определить лучших — непросто. Для этого сначала конкурс проводится в каждой школе, потом лучшую команду отправляют на муниципальный турнир. И вот от центра образования № 10 — семья Норкиных. В номинации «Олимпийский резерв» лучшей стала семья Норкиных от центра образования №10.

Смотрите подробности — в сюжете «360».