Подмосковье 07 августа 2023, 14:19 Больше половины теплопроводов протестировали в Подмосковье для подготовки к отопительному сезону ГКУ МО "МОС АВС"

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Коммунальную инфраструктуру Подмосковья продолжают готовить к зиме. Сотрудники аварийной службы проводят гидравлические испытания на теплосетях. Они уже протестировали 58% труб.

В проверках примут участие 58 округов. В 10 из них уже провели испытания. Это Зарайск, Луховицы, Лыткарино, Мытищи и другие, рассказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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«По состоянию на 4 августа протестировано в общей сложности 6232 погонных километра сетей из 10 765 имеющихся. Выявлено 156 утечек. Для участия в работе муниципальных комиссий оперативные группы ГКУ МО „МОС АВС“ выполнили 1933 выезда в населенные пункты региона», — сказал он.

Менее 20% коммуникаций проверили в Дзержинском, Звездном Городке, Молодежном, Сергиевом Посаде и Химках. Больше всего утечек выявили в Орехово-Зуеве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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