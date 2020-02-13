Больше половины подмосковных выпускников решили работать по специальности

«Свыше 65% выпускников подмосковных колледжей трудоустраиваются по специальности. За пять лет этот показатель вырос на четверть», — отметила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

По ее словам, в Московской области интерес к профессиональному образованию увеличивается с каждым годом — выпускники девятых классов все чаще идут учиться в техникумы и колледжи.

«Ребята могут не только получить качественное образование, но и найти себе работу. Сейчас в Подмосковье работает 49 колледжей, 12 из которых вошли в топ-100 в России. Большинство из них тесно сотрудничают с предприятиями, поэтому абитуриенты, уже поступая в колледж, понимают, где и кем будут работать — это очень удобно как для студентов, так и для работодателей. Мы стремимся найти каждому колледжу стратегического партнера в виде предприятия», — пояснила Каклюгина.