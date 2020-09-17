Больше половины дворов Балашихи благоустроили за пять лет

В Балашихе за пять лет благоустроили больше половины дворов. Работы проводят по областной программе комплексного благоустройства. Последние итоги подвели на традиционном форуме «Управдом».

Каждый год в городском округе Балашиха благоустраивают более 10% дворов. На эти цели из бюджета муниципалитета выделяют почти 10%.

«Большое внимание уделяется сейчас именно благоустройству дворовых территорий, парковых зон. Только в 2019 году мы благоустроили 49 дворов, сквер в микрорайоне Южный, проложили новые велодорожки, которые облегчили жизнь многим пешеходам. Все это возможно благодаря тем программам, которые реализуются сегодня в области и стране», — отметила Татьяна Калашникова, заместитель главы администрации Балашихи.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году обновят еще 15 придомовых территорий.

«Губернатор поручил нам ежегодно благоустраивать не менее 10% дворовых территорий, и мы всегда выполняли это условие. Только сейчас у нас произошел небольшой срыв из-за пандемии COVID-19, но в будущем мы это исправим», — заявил Геннадий Попов, председатель городского Совета депутатов Геннадий Попов.

В рамках программы комплексного благоустройства дворы приводят в порядок по единому стандарту. На придомовых территориях должно быть шесть обязательных элементов: детские площадки, парковочные места, озеленение, освещение, площадки для сбора мусора и информационные щиты. Все они должны соответствовать определенным требованиям.