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    17 сентября 2020, 21:42

    Больше половины дворов Балашихи благоустроили за пять лет

    Алена Собкалова

    В Балашихе за пять лет благоустроили больше половины дворов. Работы проводят по областной программе комплексного благоустройства. Последние итоги подвели на традиционном форуме «Управдом».
    Больше половины дворов Балашихи благоустроили за пять лет

    Каждый год в городском округе Балашиха благоустраивают более 10% дворов. На эти цели из бюджета муниципалитета выделяют почти 10%.

    «Большое внимание уделяется сейчас именно благоустройству дворовых территорий, парковых зон. Только в 2019 году мы благоустроили 49 дворов, сквер в микрорайоне Южный, проложили новые велодорожки, которые облегчили жизнь многим пешеходам. Все это возможно благодаря тем программам, которые реализуются сегодня в области и стране», — отметила Татьяна Калашникова, заместитель главы администрации Балашихи.

    Больше половины дворов Балашихи благоустроили за пять лет | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    В этом году обновят еще 15 придомовых территорий.

    «Губернатор поручил нам ежегодно благоустраивать не менее 10% дворовых территорий, и мы всегда выполняли это условие. Только сейчас у нас произошел небольшой срыв из-за пандемии COVID-19, но в будущем мы это исправим», — заявил Геннадий Попов, председатель городского Совета депутатов Геннадий Попов.

    В рамках программы комплексного благоустройства дворы приводят в порядок по единому стандарту. На придомовых территориях должно быть шесть обязательных элементов: детские площадки, парковочные места, озеленение, освещение, площадки для сбора мусора и информационные щиты. Все они должны соответствовать определенным требованиям.

    Новости SMI.FM