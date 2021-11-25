Все больше платных дорог появляется в Подмосковье. И это хорошо

Наличие платных и бесплатных дорог дает человеку возможность доехать до пункта назначения так, как ему нравится. Скоро в Московской области появятся новые платные трассы: одна в Одинцове, другая — дублер Щелковского шоссе. Губернатор Андрей Воробьев в эфире «360» рассказал, что выгоду получат и жители, и бизнес.

Глава региона признался, что хорошо относится к строительству платных дорог.

«Если есть альтернатива, если ты едешь в Санкт-Петербург по платной дороге, скорее всего, ты доедешь за пять, пусть шесть часов. Если ты едешь по обыкновенной Ленинградке, как она называется, ты потратишь в два раза больше [времени]. За первое надо платить, второе бесплатно. Когда есть выбор, альтернатива, — это честно. И наша задача сейчас — именно в этой парадигме дальше двигаться», — сказал он.

Губернатор отметил, что неслучайно федеральное законодательство предполагает именно такую модель.

«Через два года будет к объезду объездной дороги в Одинцово сделана дорога до центра Москвы. Но если тебе не нравится, ты можешь так же, как и прежде, ездить по Кутузовскому проспекту», — добавил Воробьев.

По его словам, платные дороги позволяют человеку сделать свою поездку более удобной. Воробьев отметил, что данные проекты выгодны и бизнесу, и людям.

«Это лишь дополнительная возможность, опция, которая позволяет получить дополнительное удобство. Ну а бизнесу, потому что частно-государственное партнерство, концессии — разные формы, они тоже дают свой эффект. Это рабочие места, это инвестиции, развивается регион», — подчеркнул губернатор.

Поэтому я к этому (платным дорогам — прим. ред.) отношусь хорошо. Очень хорошо. Этот инструмент используется во всем мире. Важно, чтобы, если говорить конкретно о дорогах, была альтернатива Андрей Воробьев.

Воробьев рассказал, что с помощью государственно-частного партнерства планируется построить дублер Щелковского шоссе.

«Сейчас у нас есть понимание на правительственном уровне о следующей дороге: это дублер Щелковского шоссе. Конечно, здесь используется частно-государственное партнерство. Ты можешь ехать по бесплатной дороге. Но если ты себе можешь позволить, если для тебя время — деньги, как говорят в народе, то, пожалуйста — пользуйся скоростными безопасными трассами», — сказал Воробьев.

Наша задача — привлекать не только бюджетные ресурсы, но и предлагать инвесторам самые интересные формы участия в жизни Подмосковья. Чтобы и бизнес имел свою доходность и приходил к нам, и качество жизни людей — большого количества, как мы уже разобрались, людей — тоже становилось лучше. Чтобы человек чувствовал перемены Андрей Воробьев.

Ранее стало известно, что в Подмосковье идет подготовка к строительству трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Планируется, что она поможет разгрузить по крайней мере шесть городских округов Московской области.