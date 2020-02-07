Больше парковок и контейнеров для мусора. Что беспокоило жителей Подмосковья в прошлом году

Результаты работы с главными проблемами жителей Подмосковья подвел Госадмтехнадзор. Общее количество жалоб от населения снизилось более чем на 30%.

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Возглавляет список жалоб парковка на газонах. Несмотря на то, что за год в регионе обустроили почти 26 тысяч парковочных мест, план по направлению пока не выполнен. А это значит, в новом году придется удвоить усилия. К этому все идет: значительно упростил задачи ведомства Центр управления регионом. В 2019 году Госадмтехнадзор работает с ним в связке по всем вопросам.

И за год муниципальные ЦУР появились во всех округах Подмосковья. Они уже отработали 382 тысячи заявлений жителей.

«Нам необходимо совместно сделать регламенты работы, определить алгоритмы и дорожные карты по всем основным топам, которые у нас имеются», — сказал Олег Баженов, начальник Госадмтехнадзора Московской области.

Так что фронт работы на 2020 год объемный.

Еще одно новшество: с прошлого года ведомство контролирует обращение с отходами в регионе. Экологический надзор приводит контейнерные площадки Подмосковья к единому стандарту. Почти 2,5 тысячи объектов за этот год привели в порядок по распоряжению ведомства.

Всего 630 несанкционированных свалок ликвидировали в области раз и навсегда. Общими усилиями управлений Госадмтехнадзора удалось снизить общее количество жалоб жителей более чем на 30%.