Более миллиона туристов посетили Сергиев Посад с начала года | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 12:04 Поделиться Telegram

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Viber Более миллиона туристов посетили Сергиев Посад с начала года

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Только за три летних месяца более 600 тысяч путешественников побывали в Сергиево-Посадском округе. В Министерстве культуры и туризма рассказали, какие достопримечательности города туристы посещают в первую очередь.

Сергиев Посад является центром русского православия и единственным городом региона, который включен в Золотое кольцо России. Главный символ — Троице-Сергиева лавра — напрямую связан с именем великого святого Сергия Радонежского. Сотни тысяч людей со всей страны приезжают сюда только за тем, чтобы почувствовать дух этих мест. С января здесь уже побывали свыше 1,1 миллиона туристов, из которых 600 тысяч пришлись на июнь, июль и август.

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Еще одно место притяжения путешественников в Сергиевом Посаде — выставка матрешки, где собрана самая большая коллекция этих деревянных символов России. А есть еще в городе и музей игрушки имени Бартрама, в котором хранится уникальное собрание самых разных кукол и изделий народных промыслов. Когда-то это учреждение соперничало по посещаемости с самой Третьяковской галереей.

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Турпотоку способствовали разнообразные фестивали и праздники, которые провели в Сергиевом Посаде этим летом. Здесь прошли историческая реконструкция «Оборона Лавры», проект «Русская опера у стен монастыря», художественные выставки и другие события. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что обо всех этих событиях можно заранее узнавать на сайте welcome.mosreg.ru.

С начала этого года в Подмосковье побывали 7,6 миллиона туристов. Кроме Сергиева Посада, чаще всего гости посещали Коломну, Зарайск, Клин и парк «Патриот» в Одинцовском округе.

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