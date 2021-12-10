Подмосковье продолжит развивать цифровые решения для врачей. Задача — внедрить сервисы, облегчающие их работу. Например, планшеты уже упростили им выезды в некоторых округах, ведь так вносить данные о пациенте можно онлайн. Но новые гаджеты и машины неотложки появились еще не везде. Это нужно исправлять, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

На встрече с педиатрами в Одинцове он подчеркнул, что власть должна быть надежным партнером врачей. Сейчас нагрузка на первичное звено колоссальная.

Врачи работают под нагрузкой. Задача власти — быть партнером, чтобы вы чувствовали, что мы у вас есть, что вы ценное звено Андрей Воробьев.

Воробьев поинтересовался у родителей юных пациентов, что в первую очередь стоило бы изменить. Мамы отметили нехватку времени, отведенного на прием у педиатра. Это всего 12 минут.

«Запрос справедливый. До ковида обычно в наши поликлиники проходили 120 тысяч человек в сутки. Сейчас приходят 220-230 тысяч. В два раза больше. И для нас это такой серьезный вызов. Многие просят время приема увеличить, потому что 12 минут — ни о чем. Имеется в виду, что хочется уточнить, поговорить. Врач на потоке работает. Я это от вас третий раз слышу вот за неделю. Мы постараемся сделать все. Будем думать, искать способы», — сказал глава Подмосковья.

Цифровые помощники

Губернатор спросил и мнения врачей Одинцовской областной больницы о том, что необходимо улучшить и поменять. Кто-то, например, попросил заменить компьютеры, у которых рябили экраны. И вопрос о цифровизации стал одним из важных.

Все, что касается цифровизации, тех решений, которые упрощают жизнь врачей, — тоже наша задача. И новые машины мы поставляем, будем продолжать Андрей Воробьев.

Он объяснил, что, например, когда у врачей нет планшетов, они вынуждены после своих выездов к пациентам возвращаться в больницу и заполнять все формы. Гаджеты способны упростить все это, и они уже есть в некоторых медицинских центрах.

«Я приехал специально поговорить. Что вы посоветуете, и какую мы можем дополнительную поддержку оказать. Ваш опыт очень важен нам. Хочется дополнительную заботу оказать. <…> Очень важно, чтобы эта встреча потом не канула куда-то», — отметил Воробьев.

Он поблагодарил педиатров за работу и отметил, что особенно приятно, когда врачи десятилетиями или целыми поколениями работают в первичном звене.