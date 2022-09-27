Индекс промышленного производства в Подмосковье с января по август составил 101,5% | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 13:44 Поделиться Telegram

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Viber Индекс промышленного производства в Подмосковье с января по август составил 101,5%

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В январе-августе этого года промышленное производство в регионе выросло на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. С таким сообщением выступила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Сейчас примерно 90% всей промышленности региона приходится на обрабатывающие производства. Еще 6,8% — на работу по обеспечению электричеством, газом и паром, а также на кондиционирование воздуха. Примерно 3,6% приходится на водоснабжение, сбор и утилизацию отходов, 0,4% — на добычу полезных ископаемых.

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Например, за этот год производство компьютеров, электронных и оптических изделий возросло сразу на 27,5%, производство лекарств — на 21,1%. Возросли и показатели по текстилю — на 9,2%. Рост продемонстрировали полиграфия, производство неметаллической минеральной продукции. Однако замедление темпов отмечается в производстве готовых металлических изделий, а также бумаги и бумажных изделий.

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Добыча полезных ископаемых по итогам января-августа 2022 года выросла на 5,3%, обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — на 1,1%. Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов снизились на 11,9%.

«Основными сдерживающими факторами, оказывающими значительное влияние на развитие промышленного производства в 2022 году, выступают приостановка деятельности иностранных предприятий, уменьшение рынков сбыта, разрыв путей логистики и как следствие невозможность поставки ряда оборудования и комплектующих. Но комплекс мер, применяемый для стабилизации ситуации, позволяет сохранить в целом положительную динамику развития промышленности в регионе», — рассказала Наталия Масленкина.

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