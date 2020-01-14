Больше двух миллионов жителей Подмосковья проверили здоровье в 2019 году

В 2019 году диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли почти 2,1 миллиона жителей Подмосковья. Об этом рассказала исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

В 2019-м диспансеризацию прошли более 1,4 миллиона человек, что составляет более 100% от годового плана.

В результате проведенного обследования почти 700 тысяч человек были признаны практически здоровым, более 300 тысяч человек имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. У почти 1,1 миллиона жителей Подмосковья были выявлены заболевания, требующие наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи.

«Это общеизвестный факт — заболевания на ранней стадии лучше и быстрее поддаются лечению. Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры позволяют своевременно обнаружить болезнь и оперативно начать лечение. Только в 2019 году в ходе обследований у пациентов было впервые выявлено более 182 тысяч случаев различных заболеваний, в том числе 2659 случаев злокачественных онкологических заболеваний», — рассказала Екатерина Огнева.

Проверить здоровье можно было как будние дни, так и в выходные — диспансеризацию и профосмотры в субботу прошли свыше 133 тысяч человек. Также для удобства работающих жителей специалисты принимали в вечерние часы. Этой возможностью воспользовались почти 100 тысяч человек. Для проведения диагностики в сельской местности и в отдаленных от поликлиник территориях применялись мобильные комплексы.